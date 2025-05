Luis Enrique «l'obsédé», il balance !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Xavi Hernandez a cédé sa place d'entraîneur du FC Barcelone à Hans-Dieter Flick à la dernière intersaison. A présent, en année de césure, il suit méticuleusement les travaux de ses confrères et notamment en France avec Luis Enrique au PSG et Roberto De Zerbi à l'OM. Explications.

Après un échec en demi-finales la saison passée, Luis Enrique n'est plus qu'à un match d'entrer dans l'histoire du PSG. Alors que l'invincibilité sur une saison de Ligue 1 n'est plus d'actualité après la défaite contre l'OGC Nice le 25 avril, la première Ligue des champions de l'histoire du club est à portée de main.

«Il est obsédé»

Le travail de Luis Enrique au PSG impressionne son ancien joueur du FC Barcelone : Xavi Hernandez. « Luis Enrique réussit si bien au PSG. Il est obsédé, tout le monde doit courir pour l'équipe. Les matches du PSG contre Aston Villa ont été extraordinaires et Unai Emery s'en sort bien. C'est le meilleur moment pour les entraîneurs espagnols. Iraola, Arteta, Xabi Alonso ».

«Je pourrais être intéressé par De Zerbi à Marseille»

L'obsession de Luis Enrique pour le sacrifice collectif n'est pas l'unique chose que Xavi aime dans le championnat de France. La légende du Barça avoue suivre Roberto De Zerbi à l'OM à The Athletic. « Je pourrais être intéressé par ce que fait Gasperini. Homme à homme, des duels de 90 minutes pour chaque joueur, c'est pour cela qu'ils recrutent des joueurs forts et physiques. Ou (Roberto) De Zerbi à Marseille. J'aime voir les différents styles de football et ce que font les entraîneurs ».