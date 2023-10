Luis Enrique lance un avertissement au vestiaire du PSG

Pierrick Levallet

Après son match nul contre Clermont, le PSG s'est fait humilier sur la pelouse de Newcastle ce mercredi en Ligue des champions (4-1). De ce fait, le club de la capitale veut obtenir un bon résultat contre Rennes ce dimanche. Luis Enrique n'a d'ailleurs pas manqué de mettre son vestiaire en garde afin d'éviter un nouveau naufrage.

Tenu en échec par Clermont la semaine passée, le PSG s’est fait surprendre à St James’ Park ce mercredi. Après sa victoire contre le Borussia Dortmund, le club de la capitale avait l’opportunité de conforter sa place de leader de son groupe en Ligue des champions. Mais au lieu de cela, les hommes de Luis Enrique ont pris une véritable gifle sur la pelouse de Newcastle (4-1).

Après la débâcle, le PSG se déplace à Rennes

Le PSG aura donc l’occasion de se remettre de cette débâcle et retrouver le chemin de la victoire ce dimanche contre Rennes. Néanmoins, Luis Enrique a tenu à mettre son vestiaire en garde contre la possibilité que les Rennais puissent imiter Newcastle.

«On devra bien défendre et bien presser»