Luis Enrique : Énorme frayeur au PSG, le verdict tombe !

Vendredi dernier, le PSG annonçait une terrible nouvelle. Victime d’une sérieuse chute à vélo, Luis Enrique se fracturait la clavicule. Conduit à l’hôpital, l’entraîneur espagnol a dû être opéré et va désormais poursuivre sa rééducation. Néanmoins, le coach parisien devrait bel et bien être de retour pour le prochain match des champions d’Europe.

Le PSG n’a pas été verni lors de cette dernière trêve internationale ! En effet, le club parisien a perdu deux de ses meilleurs éléments offensifs avec les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé. Le jeune crack de 20 ans va manquer quatre semaines de compétitions, tandis que la star de 28 ans sera absente deux mois.

Grosse blessure pour Luis Enrique... Mais le PSG a également vu son entraîneur Luis Enrique se blesser. Vendredi dernier, le club parisien a annoncé par le biais d’un communiqué que l’Espagnol s’était malheureusement fracturé la clavicule à vélo. « À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule. Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui souhaite un prompt rétablissement. Le Club communiquera davantage d'informations prochainement », pouvait-on lire.