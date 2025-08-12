Luis Enrique craque : Le gros coup de pression après le départ d’une star au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gianluigi Donnarumma et le PSG, c'est terminé. Grand artisan de la victoire du club parisien en Ligue des champions, le portier italien a annoncé son départ sur les réseaux sociaux. Quelques minutes auparavant, son cas avait été longuement évoqué en conférence de presse, notamment par Luis Enrique, qui a un peu perdu ses nerfs devant les journalistes.

Gianluigi Donnarumma n’était pas présent avec le groupe du PSG en Italie, mais son cas a largement été évoqué lors de la conférence de presse. Luis Enrique s’est exprimé à ce sujet : « Cette décision vient du club, qui me soutient pleinement. Il a fallu, à partir de là, trouver la meilleure solution pour toutes les parties. (…) Lucas Chevalier et Renato Marin sont également arrivés », a confié l’entraîneur du PSG avant la rencontre face à Tottenham prévue ce mercredi.

Le coup de gueule de Luis Enrique Mais relancé à plusieurs reprises sur le sujet Donnarumma, Luis Enrique s’est agacé. Après la question d’un journaliste, le coach du PSG a perdu ses nerfs.