Luis Enrique annonce des stars au PSG, la surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'occasion du média day organisé par l’UEFA en marge de la finale de la Ligue des champions, Luis Enrique a été interrogé sur le renouveau du PSG, et notamment le changement de projet et l’abandon du recrutement de grandes stars. Et pourtant, à la surprise générale, le technicien espagnol annonce qu’il a bien plusieurs stars au sein de son effectif.

Depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du PSG, un nouveau projet a vu le jour basé sur le recrutement de jeunes joueurs talentueux afin de préparer l'avenir du club. Autrement dit, le projet basé sur les stars est terminé puisque Kylian Mbappé, Neymar ou encore Lionel Messi sont partis. Et pourtant, Luis Enrique estime qu'il dispose de plusieurs stars dans son effectif.

Plus de stars au PSG, Luis Enrique dément ! « Je ne suis pas sûr à 100%, mais quand on travaille comme entraîneur, il est important d'anticiper le déroulement possible de la saison. On ne sait jamais vraiment ce qui va se passer ni ce que l'équipe peut accomplir, mais nous avons certainement beaucoup progressé par rapport à l'année dernière », explique-t-il dans une interview accordée à Sky Italia avant d’être interrogé sur le renouveau du PSG sans stars.