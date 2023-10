Luis Enrique a tout changé au PSG

Amadou Diawara

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Luis Enrique exige de ses joueurs qu'ils soient très agressifs dès la perte de balle. Grâce à la patte de son nouvel entraineur, le club de la capitale récupère beaucoup plus de ballons lors de ses pressings et il peut désormais lancer ses actions très haut sur le terrain.

Le 5 juillet dernier, Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier sur le banc du PSG. Appréciant le jeu très offensif, le technicien espagnol a transmis sa philosophie à ses joueurs. En effet, Luis Enrique exige des ses protégés qu'ils aient une très grosse possession de balle, qu'ils exercent un contre-pressing agressif et qu'ils jouent beaucoup plus haut. D'ailleurs, d'après L'Equipe , Luis Enrique aurait déjà métamorphosé le PSG.

Le PSG compte plus de pressings gagnants avec Enrique

Selon les informations de L'Equipe , la patte Luis Enrique porte déjà ses fruits. En effet, le PSG comptabilise 18,2 pressings gagnants par match en moyenne cette saison, contre 13,7 en 2022-2023 avec Christophe Galtier.

Le PSG joue beaucoup plus haut avec Enrique