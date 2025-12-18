Lucas Chevalier : Le PSG annonce un coup de théâtre !

Amadou Diawara

Touché à la cheville, Lucas Chevalier n'a pas été convoqué pour la réception du Stade Rennais et le déplacement sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Face à Metz, l'international français était de retour dans le groupe du PSG, mais il n'a pas été aligné par Luis Enrique. Présent au Qatar pour la finale de la Coupe Intercontinentale, Lucas Chevalier a une nouvelle fois laissé sa place de titulaire à Matvey Safonov. A en croire le PSG, son numéro 30 n'était pas encore totalement remis de sa blessure.

Le 29 novembre dernier, Lucas Chevalier a été victime d'un violent tacle de Lamine Camara, pensionnaire de l'AS Monaco. Touché à une cheville, l'international français était absent la réception du Stade Rennais (5-0 le 6 décembre) et le déplacement à Bilbao (0-0 le 10 décembre).

PSG-Flamengo : Safonov était encore titulaire Le 13 décembre, Lucas Chevalier a pu faire son retour dans le groupe du PSG. Toutefois, le portier de 24 ans na pas joué une seule minute à Metz. Ce mercredi, le PSG a affronté Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale. Et encore une fois, c'est Matvey Safonov qui a été titularisé. Un choix expliqué par le PSG.