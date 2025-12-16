Lucas Chevalier écarté : Le coup de folie du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Remplaçant contre le FC Metz samedi alors qu'il semblait apte, Lucas Chevalier va-t-il se retrouver en concurrence avec Matvey Safonov ? C'est la question que se pose Bertrand Latour qui s'inquiète d'ailleurs pour l'ancien portier du LOSC, critiqué depuis le début de la saison.

Blessé à la cheville après le choc contre l'AS Monaco, Lucas Chevalier a manqué les deux matches suivants contre Rennes et l'Athletic Bilbao. De retour contre le FC Metz, le portier français était pourtant sur le banc du PSG, Matvey Safonov enchaînant une troisième titularisation de suite. Luis Enrique semble avoir instauré une concurrence entre ses portiers ce qui inquiète Bertrand Latour.

Le PSG prend un gros risque avec Chevalier « Dans la mesure où chacun s’accorde à dire que ce poste de gardien de but est très particulier, je me pose une question. Est-ce que ce n’est pas très tôt dans la saison pour Luis Enrique, alors qu’il n’y a pas d’urgence en Ligue des champions et en Ligue 1, d’exposer énormément Lucas Chevalier », lâche-t-il sur le plateau du Canal Football Club avant de poursuivre.