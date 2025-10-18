«L'offre est arrivée» : Un Ballon d'Or signe au PSG !

En 2023, le PSG chamboule son effectif afin de répondre aux attentes de Luis Enrique. Dans cette optique, le club parisien lâche 50M€ pour recruter Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone. Un transfert sur lequel Xavi, alors entraîneur du Barça, est revenu.
Recruté pour environ 50M€ en provenance du FC Barcelone en 2023, Ousmane Dembélé a atteint un niveau de folie qui lui a permis de remporter le Ballon d'Or. Ancien coach du Barça, Xavi revient d'ailleurs sur le transfert de Dembélé vers le PSG.
Xavi s'enflamme pour Dembélé
« Ousmane est un joueur hors norme, nous le savions dès son arrivée à Barcelone. Nous avons vu tout son potentiel, nous avons beaucoup travaillé pour qu’il se sente à l’aise et qu’il soit heureux. Nous avons vu un joueur avec une grande capacité de progression, une vraie envie d’apprendre, et il a énormément progressé avec nous », assure-t-il dans une interview accordée à Foot Mercato, avant de poursuivre.
«L’offre du PSG est arrivée, il est parti à Paris»
« Puis l’offre du Paris Saint-Germain est arrivée, il est parti à Paris et là-bas, il a complètement explosé. Il est heureux là-bas, il se sent la star de l’équipe, du projet. Et en plus, ils ont remporté la Ligue des Champions, où il a brillé avec beaucoup de buts et de passes décisives. Il a fait la différence. C’est un joueur exceptionnel, et le Ballon d’Or est plus que mérité », ajoute Xavi.