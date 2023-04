Lionel Messi rejoint Cristiano Ronaldo, le PSG jubile

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Dans le dur avec le PSG, encore plus depuis l’élimination en huitième de finale contre le Bayern Munich, Lionel Messi brille toujours autant lorsqu’il porte le maillot de l’Argentine. Le champion du monde a dépassé les 100 buts en sélection, il rejoint donc Cristiano Ronaldo. Christophe Galtier n’a pas manqué l’occasion de le féliciter.

Depuis l’élimination en huitième de finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Lionel Messi est vivement critiqué. L’Argentin n’est pas parvenu à faire la différence et une fois de plus, le PSG est tombé à ce stade de la compétition. Une déception énorme pour le club et les supporters qui en attendaient plus de Messi à ce moment précis.

Messi dépasse les 100 buts en sélection

En revanche, en sélection, tout va pour le mieux. Lionel Messi, qui a été sacré champion du monde en décembre dernier, a brillé avec l’Albiceleste face au Panama et Curaçao. Auteur d’un triplé lors du second match, l’attaquant du PSG a dépassé le fameux cap des 100 buts avec son pays, il rejoint donc un certain Cristiano Ronaldo.

Galtier le félicite