L’histoire d’amour avec les joueuses du PSG

De 2002 à 2007, Paulo Cesar a évolué en tant que joueur du PSG. Ayant ensuite terminé sa carrière du côté du Brésil, il a tellement apprécié le club de la capitale qu’il a décidé d’y effectuer sa reconversion. Une histoire d’amour qui l’a notamment amené aujourd’hui à être en charge de l’équipe U19 des féminines du PSG. Une expérience sur laquelle s’est confié Paulo César.

Comme chez les hommes, le PSG peut compter sur sa formation pour faire briller sa section féminine. Et actuellement, au sein du club de la capitale, c’est un visage bien connu à Paris qui est en charge des U19 féminines. En effet, Paulo César est aujourd’hui aux commandes de cette équipe, lui l’ancien joueur du PSG.

« J’ai un amour pour le PSG qui dépasse tout »

Dans des propos accordés à Ouest France, Paulo César s’est confié sur son rôle d’entraîneur des U19 féminines du PSG et comment son histoire d’amour avec le club de la capitale a été à l’origine de tout cela. Le Brésilien a alors expliqué : « Je me sens bien, je prends beaucoup de plaisir. On espère faire mieux que la première année. On espère gagner le championnat cette année. Qui a pris le plus de risques, Paris ou Paulo Cesar ? Personne ! J’ai un amour pour le PSG qui dépasse tout. Il y avait cette identité brésilienne avant que j’arrive à Paris. Quand je suis arrivé dans la capitale, je suis tombé amoureux de cette ville et de la culture française. Après ma carrière de joueur, j’avais toujours cette envie de collaborer avec le club. J’ai eu cette opportunité d’être sur le football féminin, c’est très bien. Je suis très fier de porter ses couleurs ».

« Le projet du PSG est attractif »

Paulo César a ensuite ajouté : « Le projet du PSG est attractif, la plupart de nos joueuses sont en équipe de France. Le club a un regard sur la formation. Dix joueuses dans l’effectif actuel ont été formées au club. Ça valorise le bon travail. C’est facile d’entrer, le plus difficile est de rester, d’être impliqué au quotidien, d’avoir un bon comportement, d’être assidu. Les filles sont-elles plus à l’écoute que les garçons ? Dans la nouvelle génération, les garçons sont là pour défier le coach. Les féminines sont plus ouvertes. Elles appliquent à la lettre ce que tu leur demandes. Ça reste parfois un peu scolaire alors on leur demande d’aller chercher de la créativité ».