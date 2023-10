L’étonnant constat de Luis Enrique après le fiasco du PSG

Thomas Bourseau

Mercredi soir, la tactique de Luis Enrique a échoué sur la pelouse de St-James Park face à Newcastle. Le 4-2-4 mis en place par l’entraîneur du PSG n’a pas fonctionné et a coûté 4 buts au champion de France. Pour autant, Enrique assure être en grande partie satisfait du match de son équipe.

Comme pour le match à Clermont qui s’était soldé par un triste 0-0, Luis Enrique avait reconduit à Newcastle une tactique tout aussi offensive avec un 4-2-4 et une attaque composée de Kylian Mbappé, de Gonçalo Ramos, de Randal Kolo Muani et d’Ousmane Dembélé, en vain.

«J’ai beaucoup aimé l’attitude et le comportement de mon équipe»

Le PSG a été surpassé par l’engagement des joueurs de Newcastle poussés par son public et s’est incliné sur le score de 4 buts à 1. Pour PSG TV, Luis Enrique a affirmé avoir tiré du « positif » de cette déroute ce samedi . « Je dois dire que j’ai un avis positif de ce qui est arrivé malgré le résultat. Nous avons analysé le match en profondeur, ça a été un match étrange. J’ai beaucoup aimé l’attitude et le comportement de mon équipe. C’est évident que nos erreurs ont coûté des buts et notre rival a eu un haut pourcentage d’efficacité. Le résultat ne reflète pas le bon rendement de l’équipe pour moi. Les critiques et les polémiques ne m’intéressent pas ».

Luis Enrique affirme que Newcastle n’était pas meilleur que le PSG