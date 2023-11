Les supporters du PSG dérapent, la sanction tombe

Jean de Teyssière

Lors du choc face à l'AC Milan, les supporters du PSG, présents dans la tribune Auteuil, avaient utilisé massivement des fumigènes. Trois semaines plus tard, la sanction de l'UEFA est tombée et fait planer de sérieuses menaces sur le club parisien, puisqu'en cas de récidive sur deux ans, un huis-clos partiel sera prononcé contre le Parc des Princes. Et le PSG a aussi reçu une amende.

La fête a été belle au Parc des Princes lors de la victoire de gala du PSG face à l'AC Milan en Ligue des Champions (3-0). Trop belle même. Car l'utilisation de nombreux fumigènes a conduit à des sanctions envers le club du PSG de la part de l'UEFA.

Fermeture de la tribune d'Auteuil avec sursis

Les sanctions de l'UEFA sont tombées contre le PSG après l'usage de fumigènes de la part des supporters présents dans la tribune Auteuil, lors de PSG-AC Milan il y a trois semaines (3-0). Le club parisien a écopé de la fermeture de la tribune pour un match avec sursis. Un sursis qui durera deux ans. En cas de réutilisation de fumigènes avant deux ans, un huis clos partiel sera alors mis en place.

Neymar l'a privé d'un plaisir au PSG, Messi avoue tout https://t.co/oXtllLtKNP pic.twitter.com/mJrM7PzpTE — le10sport (@le10sport) November 10, 2023

98000€ d'amendes pour le PSG