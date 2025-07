Les «deux meilleurs du monde» signent au PSG, c’est confirmé !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours aussi irrésistible, le PSG s’est qualifié pour la finale de la Coupe du monde des clubs en dominant très largement le Real Madrid (4-0). Une prestation durant laquelle Nuno Mendes et Achraf Hakimi ont une nouvelle fois brillé. En conférence de presse, Luis Enrique estime d’ailleurs qu’il possède tout simplement les deux meilleurs latéraux du monde en ce moment.

« Je pense qu'ils sont sans aucun doute les deux meilleurs latéraux du monde. Chacun a un rôle différent dans notre équipe, mais tout le monde doit attaquer et tout le monde doit défendre, pas seulement les latéraux, tout le monde. Je pense que c'est quelque chose qui représente très bien notre club, le Paris Saint-Germain. L'idée est de travailler ensemble en attaque et en défense. Comme je suis dans un club qui a beaucoup de moyens financiers, nous pouvons recruter de très bons joueurs. Et ces joueurs sont toujours là pour l'équipe, ce qui, je pense, est la clé du Paris Saint-Germain ces deux dernières saisons. Et à partir de là, Hakimi est libre. Hakimi n'est pas un latéral », assure l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

« Quand on a le ballon, Hakimi peut être un avant-centre, un ailier, un joueur entre les lignes, un milieu de terrain, un pivot. Quand nous n'avons pas le ballon, c'est un défenseur latéral qui presse haut, mais il a aussi un travail défensif. Nuno a beaucoup de qualités offensives, nous l'aimons beaucoup, mais il n'y a pas assez d'espace pour tout le monde. Nous devons donc l'équilibrer en début de match, en le plaçant dans une position plus basse, mais avec la qualité technique et physique qu'il possède, nous aimons la mobilité et cela signifie qu'il faut occuper l'espace. En ce sens, je pense que l'équipe se nourrit très bien de la qualité et des vertus de tous les joueurs, en particulier de nos latéraux. Tout au long du match, on les voit tous les deux tirer dans la surface adverse ou tous les deux défendre dans notre propre surface. J'aime cette idée de football général et complet et je pense que notre équipe représente très bien ce concept », ajoute Luis Enrique.