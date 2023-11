L’équipe de France se mobilise pour un phénomène du PSG

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont accueilli un nouveau coéquipier en équipe de France cette semaine. Auteur d'un début de saison époustouflant, Warren Zaïre-Emery a été convoqué pour la première fois par Didier Deschamps pour affronter Gibraltar et la Grèce. Pour faciliter son intégration au sein du groupe, il pourra compter sur Adrien Rabiot.

L'équipe de France a accueilli un petit nouveau à Clairefontaine. Bizuté le soir même micro en main en reprenant le titre ' O’Kartier, c’est la hess ' du groupe 4Keus dans lequel s'est révélé Tiakola, Warren Zaïre-Emery a sans doute vécu la semaine plus folle de sa vie, et ce n'est probablement pas terminé. En effet, le phénomène du PSG devrait connaitre sa première titularisation ce samedi face à Gibraltar. A 17 ans, il n'est pas simple de s'intégrer dans un groupe qui n'est pas pas habitué à voir de nouvelles têtes. Mais l'ambiance est au beau fixe au sein de cette équipe de France où Zaïre-Emery a notamment rencontré Adrien Rabiot, Mike Maignan et Kingsley Coman, des ' Titis ' parisiens comme lui.

«Je suis content pour le PSG qui continue à former des joueurs de très haut niveau»

Invité à s'exprimer sur les premiers pas de Warren Zaïre-Emery en équipe de France, Adrien Rabiot s'est réjouit du bon fonctionnement du centre de formation du PSG. « J’ai été dans cette situation-là, je l’ai vécu. Déjà c’est un titi donc je suis content pour lui, qu’il puisse sortir du centre de formation. Je suis content aussi pour le PSG qui continue à former des joueurs de très haut niveau », a déclaré le milieu de terrain pour RTL , avant de comparer sa situation à la sienne mais aussi à celles de Mike Maignan ou encore Kingsley Coman.

«Naturellement on va vers lui, on va lui parler, faire en sorte qu’il se sente bien»