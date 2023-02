L’entraîneur du PSG fan de l’OM ? La folle accusation qui fait le buzz

Arthur Montagne

Alors que le PSG s’est incliné à Marseille mercredi soir en Coupe de France, une image à grandement fait parler. En effet, sur le but de Ruslan Malinovskyi, Christophe Galtier serre le poing, probablement de déception. Mais certains se demandent s’il ne célèbre pas le but marseillais. Une accusation alimentée par la sortie de Daniel Riolo qui assure que Galtier est supporter de l’OM.

Natif de Marseille, Christophe Galtier disputait son premier Classique au Vélodrome en tant qu’entraîneur du PSG. Et pour la première fois depuis 11 ans, le club de la capitale s’est incliné dans la cité phocéenne. Et Daniel Riolo évoque cette situation.

Pour Riolo, Galtier est supporter de l’OM

« Que ce soit Ramos, Marquinhos, Verratti, Neymar... ils sont tous passés de l'autre côté il y a bien longtemps. Ils ont tous été meilleurs avant. Aujourd'hui, c'est terminé, ils ne peuvent plus faire les efforts dans des matches avec une telle intensité, c'est fini. Ils ne peuvent plus le faire. Ils doivent grandir ? Mais avec qui ? Avec le supporter de l'OM qui leur sert de coach ? », s’interroge l’éditorialiste de RMC au micro de l’ After Foot .

ptdrrrr pourquoi Galtier a célébré le but de l’OM pic.twitter.com/WsmfQHcUV0 — JL Eliès 🇩🇿🇵🇸 (@Elies13700) February 8, 2023

Le vidéo qui fait le buzz