L’entraîneur du PSG fait déjà une étonnante confidence

Benjamin Labrousse

Arrivé en juillet dernier à la tête du PSG avec des préceptes de jeu bien ancrés, Luis Enrique semble avoir réussi à transformer l’équipe parisienne en peu de temps. Si pour le moment, les résultats ne suivent pas pour Paris, l’entraîneur espagnol a également révélé que si besoin, il pourrait tout à fait changer son style de jeu.

De quoi sera fait l’avenir du PSG ? Après deux premières rencontres soldées par deux matchs nuls face à Lorient (0-0) et à Toulouse (1-1), le club de la capitale accueille le RC Lens ce samedi au Parc des Princes dans ce qui s’annonce comme un premier choc pour le PSG de Luis Enrique. Réputé pour son style de jeu basé sur la possession, l’entraîneur espagnol pourrait effectuer certaines modifications à ce sujet.

Son calvaire touche à sa fin après son départ du PSG https://t.co/KKeBfucoq6 pic.twitter.com/7oPveKtJka — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

«Ce n’est pas parce que vous avez des préceptes généraux que vous jouez toujours de la même façon»

Dans un entretien accordé au site officiel du club parisien, Luis Enrique affirme que malgré son désir de voir le PSG dominer le ballon, ce dernier pourrait très bien s’adapter. « Ce n’est pas parce que vous avez des préceptes généraux que vous jouez toujours de la même façon. On essaie de dominer le match, et de ne pas subir. On essaie toujours d’imposer notre pression à l’adversaire pour qu’il n’ait pas le temps de s’organiser. Et à partir de là, nous attaquons de différentes manières. On occupe les espaces, on alterne entre les positions dans le but d’être imprévisibles » , affirme ainsi Luis Enrique dans des propos relayés par RMC .

«Le ballon doit vivre»