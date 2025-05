L’entraîneur du PSG annonce son départ, la grande décision

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Visite surprise au PSG. Pour préparer la finale de Coupe des vainqueurs de coupe de l'UEFA face au Rapid Vienne, Michel Denisot, alors président du club parisien, avait fait appel à Yannick Noah. Le but : remobiliser le groupe avant ce grand rendez-vous. Alors entraîneur de la formation, Luis Fernandez a accepté ce renfort, tout en posant des limites.

« J'avais dit au président que j'allais quitter le club »

« En réalité, on n'avait pas besoin de faire une préparation mentale. Simplement, après la demi-finale contre La Corogne, j'avais dit au président (Michel Denisot) que j'allais quitter le club, mais que les joueurs ne le savaient pas. Le président avait alors prévenu Yannick et j'avais répondu que ce serait avec plaisir qu'il vienne, parce que j'aimais beaucoup Yannick et qu’il avait quand même remporté Roland-Garros » a déclaré l’ancien entraîneur, qui s’apprêtait donc à quitter le PSG.