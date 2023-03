Le transfert d'une star annoncé au PSG, «c'est impossible»

La rédaction

L'été prochain, le mercato estival risque d'être agité au PSG. Luis Campos va devoir épurer le vestiaire de salaired pharamineux. Tandis que la question du contrat de Lionel Messi est encore en suspend, l'avenir de Neymar pourrait bien s'inscrire lui-aussi en dehors de la capitale française. Il faudra forcément passer par là pour l'arrivée de Milan Skriniar mais cela sera sans doute pas suffisant pour faire venir une autre star, Mohamed Salah.

Le grand ménage se prépare déjà au PSG. Le trio Messi-Neymar-Mbappé qui faisait trembler tout le monde risque de prendre fin cet été avec le départ d'un ou peut-être deux joueurs de ce trio. Avec les salaires mirobolants qu'ils détiennent, le PSG sera obligé d'en faire partir pour pouvoir assumer l'arrivée probable de Milan Skriniar cet été.

Salah trop cher pour le PSG ?

De nombreuses sources faisaient état de l'intérêt du PSG pour Mohamed Salah, en cas de départ de l'une de ses stars. Le joueur de Liverpool, qui a prolongé son contrat l'été dernier jusqu'en 2025, dispose d'un contrat XXL. Le PSG devra donc au moins s'y aligner pour signer l'Égyptien, qui gagnerait un salaire hebdomadaire de 450 000€, soit 23,4M€ par an. D'autant plus que sa valeur de transfert est estimée à environ 80M€.

« Je ne pense pas que Salah puisse aller au PSG »