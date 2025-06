Le Real Madrid veut ruiner le coup historique du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain est en quête d’un nouveau trophée pour achever sa saison historique. Ce dimanche, les hommes de Luis Enrique feront leur entrée en lice à la Coupe du monde des clubs, avec un premier choc face à l’Atlético de Madrid. Du côté du Real, on ne cache pas son objectif de remporter la compétition après un exercice compliqué.

La première édition de la Coupe du monde des clubs avec 32 équipes se tiendra du 14 juin au 13 juillet 2025. L’occasion pour le PSG de réaliser une performance historique en remportant un cinquième trophée, quelques semaines après son sacre en Ligue des champions. Il faudra pour cela se défaire d’adversaires coriaces, à l’instar du Real Madrid, qui veut profiter de ce nouveau rendez-vous pour sauver sa saison.

« Nous voulons jouer pour gagner » Alors que le Real Madrid n’a remporté que la supercoupe de l’UEFA et la Coupe intercontinentale de la FIFA cette saison, Thibaut Courtois affiche sa détermination avant l’entame du Mondial. « Nous participons toujours aux tournois pour gagner, et nous sommes probablement parmi les favoris. Nous voulons jouer pour gagner. Nous allons tout faire pour aller le plus loin possible, prévient le portier merengue sur DAZN, rapporté par Real-France. J'espère qu'il y aura beaucoup de supporters et des cultures différentes. Aux États-Unis, les gens aiment le sport de toute façon, car nous y jouons des matchs amicaux chaque été. J'espère qu'ils seront enthousiastes à l'idée de la Coupe du monde des clubs et de la Coupe du monde de la FIFA l'année prochaine ».