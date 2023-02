Fiasco au PSG, il se lâche en direct

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu par l’OM en huitième de finale de Coupe de France, le PSG a concédé sa troisième défaite de l’année après Lens et Rennes. Pas la meilleure manière de préparer les chocs contre Monaco et le Bayern Munich. Ancien joueur du club de la capitale, Jérôme Rothen n’a pas apprécié la prestation parisienne et il n’a pas hésité à le dire.

Le PSG est tombé de haut mercredi soir. Dans un mois de février démentiel, Paris se déplaçait à Marseille pour affronter l’OM en huitième de finale de Coupe de France, trois semaines avant d’y retourner en championnat. Et la première manche a tourné en faveur de l’OM qui s’est imposé 2-1 et a décroché son ticket pour les quarts.

Le PSG se prépare à du lourd

Pour le PSG, cette défaite ne tombe pas au bon moment. Samedi, Paris jouera à Monaco, trois jours seulement avant de recevoir le Bayern Munich en huitième de finale de Ligue des Champions.

«Il y a un projet qui est clair d’un côté, et pas clair de l’autre côté»