Le PSG veut écrire l’histoire, il annonce un fiasco !

Axel Cornic

Après avoir remporté la Ligue des Champions la saison dernière, le Paris Saint-Germain pourrait bien frapper un très gros coup, en réalisant le doublé. Luis Enrique semble en tout cas vouloir le faire, mais pour le moment, le projet parisien ne semble pas vraiment convaincre.

C’est le grand retour des soirées européennes. Après avoir soulevé pour la première fois la Ligue des Champions en juin dernier, le PSG va devoir défendre son titre. Et il peut compter sur un Luis Enrique remonté à bloc, qui a récemment affiché des grandes ambitions pour cette saison.

« Notre objectif c'est de faire l'histoire de nouveau » Présent en conférence de presse, le coach du PSG a en effet clairement expliqué qu’il visait un doublé en Ligue des Champions. « Je pense que nous avons plus de confiance que l'année dernière, en tant que champion, nous voulons retrouver cette sensation et retrouver la possibilité de gagner ce trophée » a déclaré lors d'une récente conférence de presse Luis Enrique. « Notre objectif c'est de faire l'histoire de nouveau, gagner une deuxième Ligue des Champions consécutive ».