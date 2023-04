Le PSG veut boucler un retour hallucinant, il pose un ultimatum

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec la Juventus, Adrien Rabiot aurait alerté le PSG, qui serait emballé par l'idée de boucler son retour pour 0€. De son côté, l'international français serait prêt à prolonger chez les Bianconeri, mais à deux conditions : qu'on lui offre un contrat de 10M€ et que la Juve dispute la prochaine Ligue des Champions.

Alors que son contrat avec le PSG arrivait à terme le 30 juin 2019, Adrien Rabiot a refusé de prolonger. Agacée, la direction parisienne a décidé de mettre le milieu de terrain français au placard jusqu'à la fin de son engagement.

Adrien Rabiot exige un contrat de 10M€ par an

Après plusieurs mois sans jouer, Adrien Rabiot s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG, et ce, pour une durée de quatre saisons. Alors que l'international français est dans sa dernière année de contrat à la Vieille Dame , son retour est évoqué du côté du PSG. Et pourtant, il était en guerre avec la direction parisienne avant son départ.

Adrien Rabiot veut jouer la Ligue des Champions