Le PSG va tout plaquer : Daniel Riolo annonce le grand départ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant longtemps, le projet de la Super Ligue semblait être voué à voir le jour. Cependant, alors que le PSG s'y est toujours opposé, tout a été mis en suspens. Néanmoins, Daniel Riolo est persuadé que le club de la capitale n'y échappera pas et finira par quitter la Ligue 1, devenue trop étroite depuis l'arrivée du Qatar.

Il y a quelques années, lorsque le projet de la Super Ligue a été lancé sous l'impulsion du Real Madrid, du FC Barcelone et de la Juventus, le PSG s'est totalement mis en retrait, comme le Bayern Munich. Une position inattendue du club parisien qui semble parfois à l'étroit en Ligue 1. Daniel Riolo est d'ailleurs convaincu que le PSG finira par rejoindre un projet similaire à celui de la Super Ligue.

Riolo envoie le PSG à la Super Ligue « Sur les mensonges et l’hypocrisie véhiculés ces dernières années, c’est que quand il y a 3 ou 4 ans, quand le débat autour de la Super Ligue est arrivé, qui naturellement aurait dû séduire le PSG sans hypocrisie, à ce moment-là on a eu un président du PSG qui est monté sur son cheval blanc et qui nous a fait croire que la compétition nationale était ce qu'il y avait de plus important. Le journal L’Equipe a relayé ses propos et a été très virulent dans ce combat sur la Super League en disant que la Ligue 1 était fantastique. Et là, comme c'est leur cérémonie, parce que c'est eux qui l'organisent, ils ont fait 20 pages sur le Ballon d'Or. Et à la page 21, tu as eu le Classique de la Ligue 1 », lance-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.