Le PSG va tout plaquer : Daniel Riolo annonce le grand départ !

Pendant longtemps, le projet de la Super Ligue semblait être voué à voir le jour. Cependant, alors que le PSG s'y est toujours opposé, tout a été mis en suspens. Néanmoins, Daniel Riolo est persuadé que le club de la capitale n'y échappera pas et finira par quitter la Ligue 1, devenue trop étroite depuis l'arrivée du Qatar.
Il y a quelques années, lorsque le projet de la Super Ligue a été lancé sous l'impulsion du Real Madrid, du FC Barcelone et de la Juventus, le PSG s'est totalement mis en retrait, comme le Bayern Munich. Une position inattendue du club parisien qui semble parfois à l'étroit en Ligue 1. Daniel Riolo est d'ailleurs convaincu que le PSG finira par rejoindre un projet similaire à celui de la Super Ligue.
Riolo envoie le PSG à la Super Ligue
« Sur les mensonges et l’hypocrisie véhiculés ces dernières années, c’est que quand il y a 3 ou 4 ans, quand le débat autour de la Super Ligue est arrivé, qui naturellement aurait dû séduire le PSG sans hypocrisie, à ce moment-là on a eu un président du PSG qui est monté sur son cheval blanc et qui nous a fait croire que la compétition nationale était ce qu'il y avait de plus important. Le journal L’Equipe a relayé ses propos et a été très virulent dans ce combat sur la Super League en disant que la Ligue 1 était fantastique. Et là, comme c'est leur cérémonie, parce que c'est eux qui l'organisent, ils ont fait 20 pages sur le Ballon d'Or. Et à la page 21, tu as eu le Classique de la Ligue 1 », lance-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.
«La Super Ligue pour le PSG c'est le futur»
« Il y a 4 ans, je l'ai dit, la Super Ligue pour le PSG c'est le futur. D'ailleurs je me suis fait insulter pour ça. Avec beaucoup de lucidité, j'ai dit ‘arrêtez de vous raconter des histoires, le PSG n'a pas d'autre issue. La Ligue 1, ça deviendra trop petit, ils n'auront rien à y gagner. La Ligue 1 va s'écrouler et on y est à ce terme. Autant qu'ils arrêtent de mentir. On a su par la suite que Nasser Al-Khelaïfi travaillait sur un projet parallèle, donc il en voulait du championnat supra-national. C'est la seule issue pour le PSG, que tout le monde l'assume une bonne fois pour toute. [...] Moi, si demain quelqu'un vient me dire sans hypocrisie, au PSG et chez les supporters du PSG, ‘écoute, nous la Ligue 1 on n’en a plus rien à cirer, on participe à la construction de la Super Ligue’ moi je leur dirai bravo. [...] Je milite pour qu'on arrête de se mentir », ajoute Daniel Riolo.