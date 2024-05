Le PSG va contre-attaquer après les incidents

La rédaction

Si le spectacle fut au rendez-vous pour la finale de la Coupe de France entre le PSG et l’OL, de graves incidents avant la rencontre ont terni le fête. Vers 18h, des affrontements entre des supporters des deux équipes ont éclaté au niveau du péage de Fresnes-lès-Montauban, à une soixantaine de kilomètres de Lille. Après ce triste évènement, le club parisien a publié un communiqué.

«Le Paris Saint-Germain se réserve le droit de désoler plainte»

Dans ce communiqué, visible sur le site officiel du club, le PSG affirme que ses supporters ne sont pas à l’origine de la rixe, et se réserve le droit de porter plainte : « Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les incidents survenus entre supporters avant la finale de la Coupe de France de ce samedi. Le Club tient à préciser que ses supporters ont à cette occasion scrupuleusement respecté les modalités de déplacement de l’arrêté préfectoral avant d'être attaqués.Ces comportements ne reflètent en aucun cas les valeurs de respect que le Club défend. Le Paris Saint-Germain souhaite exprimer son soutien aux 20 blessés parisiens, dont trois sont actuellement hospitalisés, ainsi qu'au personnel du péage.Dans l'attente de plus amples informations, le Paris Saint-Germain, qui a vu cinq des bus de ses supporters endommagés, se réserve le droit de déposer plainte. Le Club se tient à la disposition des autorités policières et préfectorales pour éclaircir les circonstances de ces incidents. Dans l'intérêt de tous, il appelle au calme et à un football solidaire et pacifique. »

De violents incidents avant PSG-OL

Les affrontements entre les deux groupes de supporters ont été particulièrement violents. L’image d’un bus de supporters lyonnais ayant pris feu a été relayé de très nombreuses fois sur les réseaux sociaux. Au total 38 personnes auraient été blessées, dont 8 policiers.