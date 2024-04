Le PSG tient un crack, il hallucine

Benjamin Labrousse

Apparu à plusieurs reprises en équipe première sur cette fin de saison avec le PSG, Senny Mayulu a su démontrer de belles qualités. Si l’un des objectifs de la direction parisienne sera de prochainement prolonger son jeune milieu de terrain, l’un des anciens formateurs du numéro 41 a révélé ce dimanche que Mayulu était un grand talent précoce. Explications.

Ce samedi, le nom de Warren Zaïre-Emery était scandé par le Parc des Princes. Et pour cause, le Titi Parisien venait de prolonger son contrat jusqu’en 2029. Le 8 avril, le10sport.com vous révélait que la prolongation du numéro 33 était imminente, et cela est désormais acté pour Zaïre-Emery. Désormais, tout indique que la direction du PSG va s’atteler à celle de Senny Mayulu…

Mercato : Le PSG va bientôt être fixé pour ce transfert https://t.co/6lvOt2HqkD pic.twitter.com/Wtb0EhFg0f — le10sport (@le10sport) April 28, 2024

Après Zaïre-Emery, signature imminente pour Senny Mayulu ?

En fin de contrat en juin prochain, le joueur également né en 2006 devrait prochainement s’engager sur le long terme avec le PSG. Car depuis quelque temps, Mayulu démontre tout son potentiel au sein de la formation de Luis Enrique. Encore entré en jeu ce samedi face au Havre (3-3), le numéro 41 s’affirme également comme l’un des plus grands talents du club parisien. D’ailleurs, le directeur technique de l’académie de football d’Epinay (Seine-Saint-Denis) se souvient d’un garçon au grand talent

« C'est un joueur qui m'a fait vibrer tous les samedis »