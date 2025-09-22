Le PSG signe un coup historique, c'est le jackpot !

Amadou Diawara

Le 31 mai dernier, le PSG est entré dans l'histoire en remportant sa toute première Ligue des Champions. Ayant récupéré des maillots portés par les joueurs parisiens contre l'Inter, la plateforme MatchWornShirt (MWS) a touché le jackpot. En effet, elle s'en est mis plein les poches en vendant des tuniques signées par les acteurs aux enchères.

Lors de la saison 2024-2025, le PSG a réalisé un coup légendaire. En effet, le club emmené par Luis Enrique a remporté quatre titres sur cinq lors du précédent exercice : la Ligue 1, la Ligue des Champions, le Trophée des Champions et la Coupe de France. La bande à Ousmane Dembélé étant tombée en finale de la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea.

PSG-Inter : Les maillots de la finale vendus aux enchères Le 31 mai 2025 est une date marquée à jamais dans l'histoire du PSG. En effet, c'est le jour où le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a remporté sa toute première Ligue des Champions. Une soirée mémorable que certains immortalisent avec des pièces rares.