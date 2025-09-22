Le PSG signe un coup historique, c'est le jackpot !

Le 31 mai dernier, le PSG est entré dans l'histoire en remportant sa toute première Ligue des Champions. Ayant récupéré des maillots portés par les joueurs parisiens contre l'Inter, la plateforme MatchWornShirt (MWS) a touché le jackpot. En effet, elle s'en est mis plein les poches en vendant des tuniques signées par les acteurs aux enchères.
Lors de la saison 2024-2025, le PSG a réalisé un coup légendaire. En effet, le club emmené par Luis Enrique a remporté quatre titres sur cinq lors du précédent exercice : la Ligue 1, la Ligue des Champions, le Trophée des Champions et la Coupe de France. La bande à Ousmane Dembélé étant tombée en finale de la Coupe du Monde des clubs contre Chelsea.
PSG-Inter : Les maillots de la finale vendus aux enchères
Le 31 mai 2025 est une date marquée à jamais dans l'histoire du PSG. En effet, c'est le jour où le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a remporté sa toute première Ligue des Champions. Une soirée mémorable que certains immortalisent avec des pièces rares.
PSG : La tunique de Marquinhos vendue pour 55 203€
Comme rapporté par RMC Sport, MatchWornShirt (MWS) a réalisé une vente aux enchères de plusieurs maillots des joueurs du PSG. Des tuniques portées contre l'Inter le 31 mai, et signée par les acteurs après le carton (5-0) et le sacre. Si Vitinha (10 001€), Willian Pacho (16 002€), Nuno Mendes (30 107€) et Khvicha Kvaratskhelia (42 198€) ont permis à la plateforme de récupérer une très belle enveloppe, c'est Marquinhos qui a poussé les acheteurs à faire le plus de folies. Son maillot ayant couté 55 203€, hors frais.