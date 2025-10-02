Le PSG signe un coup historique !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG a battu le FC Barcelone au Stade olympique Lluís Companys. Menée au score par le club blaugrana, l'écurie rouge et bleu a réussi à renverser la partie. D'après Opta, le PSG a remporté 8 des 15 matchs au cours desquels il a encaissé le premier but en 2025. Un record.

Pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes en Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique s'est déplacé sur la pelouse du FC Barcelone ce mercredi soir. Si le Barça a ouvert le score, le club de la capitale a trouvé les ressources nécessaires pour inverser la tendance, l'emportant 2-1 au Stade olympique Lluís Companys.

Le PSG a renversé le Barça Selon les informations d'Opta, le PSG a réalisé un nouveau record ce mercredi soir à Barcelone. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a l'habitude de renverser des matchs cette année.