Le PSG signe «le meilleur joueur du monde», c’est la folie !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2017, le PSG bouclait le transfert de Neymar. Alors considéré comme le joueur le plus talentueux du monde, aux côtés de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, le Brésilien avait signé avec le club parisien pour 222M€, ce qui reste, à ce jour, le transfert le plus cher de l’histoire. A opération exceptionnelle, présentation exceptionnelle. En compagnie de Nasser Al-Khelaïfi, Neymar avait été présenté comme une rockstar au public du Parc des Princes avant un match de championnat.