Le PSG se lance un défi colossal

Comme en quart de finale contre le FC Barcelone, le PSG a perdu son match aller. En demi-finale, c'est à Dortmund que les Parisiens se sont inclinés sur la plus petite des marges (0-1). Cependant, rien n'est perdu et les joueurs de Luis Enrique ont déjà lancé leur projet pour inverser la tendance mardi au Parc des Princes lors du match retour.

Mercredi soir, le PSG s'est incliné sur la pelouse du Borussia Dortmund lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions (0-1). Les Parisiens sont donc en ballotage défavorable avant d'accueillir les Allemands au Parc des Princes mardi soir, comme lors du quart de finale contre le FC Barcelone. Par conséquent, les joueurs du PSG se sentent capables d'inverser la tendance, à l'image de Marquinhos.

Mbappé galère au PSG, le coupable est désigné ? https://t.co/Mz4OfzriZT pic.twitter.com/3u7jo1eShS — le10sport (@le10sport) May 2, 2024

Le PSG se mobilise déjà pour le match retour

« Ce sont deux équipes qui vont vers l'avant, qui pressent, qui veulent le ballon. C'était un test physique. On a eu des occasions claires qu'on ne peut pas rater. À la maison, il faudra les concrétiser si on veut aller en finale. L'équipe était un peu désorganisée, il faut faire attention. On connaît le contexte. On a montré qu'on pouvait revenir. Ce qui nous donne de l'espoir? Le Parc, nos supporteurs. On sait qu'on peut faire beaucoup mieux, il faut concrétiser les occasions. Ce but, on ne peut pas le prendre », lance ainsi le capitaine du PSG au micro de Canal+ , avant que Nuno Mendes n'en rajoute une couche.

«Les occasions qu’on a trouvées, on va les mettre au retour»