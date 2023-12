Le PSG se débarrasse de Neymar, ils sont malheureux

Thibault Morlain

Arrivé au PSG en 2017, Neymar sera donc resté 6 saisons à Paris. Une aventure qui a pris fin lors du dernier mercato estival alors que le club de la capitale ne comptait plus sur le Brésilien. Poussé vers la sortie, Neymar a fini par faire ses valises, s’envolant alors pour Al-Hilal en Arabie saoudite. Alors que ce départ a fait des malheureux au sein du vestiaire du PSG, ça a aussi été le cas du côté de Bougival, où résidait l’ex-numéro 10 parisien.

Ayant quitté le FC Barcelone pour le PSG, Neymar avait décidé de s’installer dans les Yvelines, à Bougival. Un voisin pas comme les autres qui a beaucoup fait parler au sein de cette commune. A plusieurs reprises, il a été question de polémique à propos de nuisances sonores à cause de fêtes organisées par Neymar. Alors qu’on aurait pu penser que Bougival se réjouirait du transfert de l’ancien joueur du PSG, cela ne serait pas forcément le cas…



« C'est dommage qu'il ne soit plus là »

Le Figaro est allé à la rencontre des habitants de Bougival. Et visiblement, au sein de la commune des Yvelines, on regrette que Neymar ne soit plus là. « C'est dommage qu'il ne soit plus là, c'était notre «attraction». Quand on pensait au fait qu’il était là, ça nous faisait sourire. Maintenant c’est fini », fait savoir Philippe. De son côté, Christine confie : « C'était incroyable de se dire que Neymar vivait dans notre petite ville. Il aurait pu choisir de vivre à Paris, mais qu'il vienne ici, c'était vraiment une surprise. Personne ne s'y attendait ».

« Nous avons perdu notre coqueluche »