Le PSG renvoie des stars, c’est le jackpot

Projet gagnant pour le PSG. Le club parisien a récolté les fruits de son travail en remportant la Ligue des champions le 31 mai dernier. La performance de Luis Enrique et de ses hommes a évidemment été surveillée en Italie. Revenu fraîchement sur le banc de la Lazio Rome, Maurizio Sarri est revenu sur ce sacre.

Sarri sous le charme du PSG

Présent à Castiglione della Pescaia, au Valletta Beach Club, pour animer un stage de spécialisation destiné aux entraîneurs (professionnels et amateurs), aux professionnels du football et aux passionnés, Maurizio Sarri a rendu hommage à la formation de Luis Enrique et à la direction, qui a eu l’audace de se débarrasser des grands noms.