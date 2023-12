Le PSG reçoit un avertissement en Espagne

Amadou Diawara

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG va devoir se frotter à la Real Sociedad. S'il a évité le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City ou encore le Bayern, le club de la capitale fera tout de même face à un adversaire coriace. D'ailleurs, à en croire Asier Illarramendi, la Real Sociedad serait même meilleure que le PSG.

Ayant hérité d'un tirage difficile en phase de poules (Borussia Dortmund, AC Milan et Newcastle), le PSG a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et ce, en terminant à la deuxième place du groupe F. Une situation qui pouvait laisser craindre le pire pour le tirage au sort de la phase à élimination directe puisque le PSG allait hériter d'un club ayant terminé premier de son groupe.

Le PSG va affronter la Real Sociedad en C1

En huitième de finale, le PSG aurait ainsi pu tomber sur l'une des plus grosses cylindrées européennes - à savoir le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone et Arsenal - mais il s'en est bien sorti en tombant sur la Real Sociedad. Toutefois, à en croire Asier Illarramendi, le PSG ne doit en aucun cas se réjouir de ce tirage bien que sur le papier, les Parisiens semblent s'en être bien sortis.

«La Real est une meilleure équipe que le PSG»