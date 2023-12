PSG : Tenu en échec à Paris, il flambe à l’étranger !

Thomas Bourseau

Nommé entraîneur du PSG en 2016 et jusqu’en 2018, Unai Emery affiche toujours le meilleur pourcentage de victoires du club depuis QSI. Et depuis ses expériences à Paris et à Arsenal, Emery est tout simplement en feu au niveau des résultats et plus récemment à Aston Villa. Un de ses joueurs a fait un bel aveu à Sabri Lamouchi sur son succès par rapport au PSG.

Unai Emery n’aura tenu que deux saisons sur le banc de touche du PSG. La faute à une remontada qui lui aura été finalement fatale en mars 2017 au Camp Nou face au FC Barcelone (6-1) malgré un récital en 1/8ème de finale aller au Parc des princes face au même Barça (4-0). Un an et quelques mois plus tard, le PSG se séparait d’Emery pour nommer Thomas Tuchel à sa place alors qu’Emery affichait et affiche toujours le meilleur pourcentage de victoires d’un coach du PSG sous QSI (76%).

Emery flambe depuis le PSG et Arsenal

Après un passage mitigé d’un et demi à Arsenal, un sacre en Ligue Europa et une demi-finale de Ligue des champions avec Villarreal, Unai Emery a pris la suite de Steven Gerrard à l’automne 2022 à Aston Villa. S’éloignant de la position de relégable dans laquelle les Villans étaient à son arrivée, Emery joue les premiers rôles en Premier League cette saison et pointe à la 3ème place du classement à égalité avec Liverpool et à une petite longueur du leader Arsenal.

«Il n’a pas changé sa méthode par rapport à Paris, mais son vestiaire est 100 % derrière lui»