Le PSG réalise un coup XXL !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a difficilement arraché son billet pour les huitièmes de finale ce mercredi sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-1). En difficulté dans cette phase de poules, avec seulement deux victoires au compteur, les joueurs de Luis Enrique peuvent néanmoins se consoler avec une série historique qui se poursuit pour la douzième saison d'affilée.

Alors qu’il avait son destin en main, le PSG a été tenu en échec contre le Borussia Dortmund (1-1) ce mercredi, incapable de concrétiser les nombreuses occasions de but qu'il s'est créé au cours de la partie. Un résultat qui ne va pas priver Luis Enrique et ses hommes des huitièmes de finale de la Ligue des champions en février prochain, un rendez-vous dont a désormais l’habitude le PSG.

12e qualification de suite pour le PSG

Si la plus prestigieuse des compétitions n’a pas toujours souri au PSG, le Qatar peut néanmoins se targuer d’avoir stabilisé le club de la capitale en Europe. En décrochant sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi, le PSG a réussi la passe de douze ! Depuis son retour en Ligue des champions lors de la saison 2012-13, la formation parisienne est en effet toujours sorti de la phase de poules avec l’assurance de continuer l’aventure dans la compétition.

Seuls le Real Madrid et le Bayern Munich font mieux