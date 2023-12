Le PSG rate un coup en or, le Real Madrid exulte !

Thomas Bourseau

Jude Bellingham a seulement 20 ans. Et pourtant, il brille dans le club le plus titré de l’histoire de la Ligue des champions et ce, dans la foulée du départ de Karim Benzema non remplacé par le Real Madrid à la dernière intersaison. Décisif, Bellingham a reçu un gros message de la part de son entraîneur Carlo Ancelotti quelques mois après l’échec du PSG pour son transfert.

Pendant la Coupe du monde au Qatar l’année dernière, Nasser Al-Khelaïfi déclarait sa flamme à Jude Bellingham qui flambait avec la sélection anglaise et qui s’était imposé comme étant le patron du Borussia Dortmund au milieu de terrain. A 20 ans, Bellingham n’a pas exaucé le vœu du président du PSG lors du dernier mercato au cours duquel il s’est engagé envers le Real Madrid.

«Il me surprend oui, parce que personne ne pouvait imaginer une telle adaptation ici»

Décisif à presque chaque sortie de la Casa Blanca cette saison, Jude Bellingham a reçu les éloges de son entraîneur. « Si Bellingham me surprend encore ? Il semblait très fatigué en moitié de seconde période, il a pris 10 minutes pour récupérer, et puis il a fait la différence sur le dernier quart d'heure. Il me surprend oui, parce que personne ne pouvait imaginer une telle adaptation ici, dans ce club et avec ce football. Il surprend tous les fans, ses coéquipiers et les rivaux. Par contre il doit améliorer son espagnol. Personne n'est parfait (rires) ».

