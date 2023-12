Le PSG met les choses au clair pour Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Forcément considéré comme un joueur à part au PSG de par ses performances sportives XXL et son impact sur le plan marketing, Kylian Mbappé est assurément la grande star du projet QSI. Mais le grand responsable de la partie business du club de la capitale, Marc Armstrong, préfère calmer le jeu au sujet de Mbappé.

Arrivé en grande pompe au PSG lors du mercato estival 2017, Kylian Mbappé n'était encore qu'un grand espoir du football français. Mais l'ancien crack de l'AS Monaco a bien évolué, étant aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs de la planète de par ses performances avec l'équipe de France et le PSG. Forcément, l'impact s'en ressent sur le plan marketing, même si Marc Armstrong s'efforce de mettre l'accent sur le sportif.

« Kylian Mbappé est un grand joueur, mais... »

Interrogé par la BBC , le directeur du sponsoring au PSG s'est prononcé sur le capitaine de l'équipe de France : « Il est clair que Kylian Mbappé est un grand joueur et qu'il est important d'un point de vue sportif mais commercialement, nous sommes plus grands que n'importe quel joueur. Il s'agit de la marque et de ce que nous construisons », tempère-t-il.

« Nous aurons toujours une équipe compétitive »