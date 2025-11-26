Le PSG menacé : L’annonce surprise avant le clash !

Entre le PSG et Randal Kolo Muani, ce n’est pas vraiment l’amour fou depuis à peu près un an. Parti une première fois en prêt à la Juventus, l’international français évolue à présent du côté de Tottenham et retrouvera le Parc des princes ce mercredi en tant que joueur des Spurs. Une menace évidente aux yeux de Khvicha Kvaratskhelia.
Ce mercredi 26 novembre se déroulera la 5ème sortie du PSG en saison régulière de Ligue des champions. Le club de la capitale recevra Tottenham au Parc des princes avec la ferme intention de retrouver le goût de la victoire après la désillusion vécue contre le Bayern Munich au même endroit il y a trois semaines de cela (1-2).
Kolo Muani de retour au Parc des princes en tant qu’adversaire
Dans le camp d’en face figurera une vieille connaissance du PSG en la personne de Randal Kolo Muani. Prêté au club londonien en août dernier pour l’intégralité de la saison sans option d’achat, l’attaquant qui ne semble plus être dans les bonnes grâces de Luis Enrique pourrait éventuellement inscrire son premier but sous le maillot des Spurs face au club auquel il est toujours lié sous contrat jusqu’en 2028.
«C'est un très bon joueur, très dangereux en attaque»
Khvicha Kvaratskhelia a simplement croisé Randal Kolo Muani dans le vestiaire du PSG puisqu’il a signé en janvier dernier en provenance du Napoli lorsque l’international français se préparait à s’installer à la Juventus. Pourtant, il sait parfaitement que Kolo Muani est dangereux. « On le connaît. C'est un très bon joueur, très dangereux en attaque. Il a montré qu'il mérite d'être là. On doit être attentif avec lui, et essayer de le stopper ».