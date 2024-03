Le PSG lui offre «un retour à la maison», il est aux anges !

Thomas Bourseau

Le PSG se mesurera une nouvelle fois à un club espagnol en Ligue des champions cette saison. Après la Real Sociedad en 1/8ème de finale, c’est le FC Barcelone que le Paris Saint-Germain affrontera au stade des quarts. Pour Luis Enrique, ex-entraîneur du Barça, ce tirage est une bénédiction. Explications.

Comme ce fut le cas en 2021, en 2017, en 2015 et en 2013, le PSG devra une nouvelle fois se frotter au FC Barcelone en phase à élimination directe de la Ligue des champions les 10 et 16 avril en 1/4 de finale de l’édition actuelle de la C1. Passé par le Barça par le passé en tant que joueur et entraîneur, il est d’ailleurs le dernier coach à avoir offert la Ligue des champions au club blaugrana, Enrique est excité de revenir à Barcelone avec le PSG.

«Très content de ce tirage. Je retourne à la maison»

Ce samedi, Luis Enrique s’est confié au micro de PSG TV sur le tirage au sort de la Ligue des champions qui avait eu lieu 24 heures avant. « Je suis heureux, très content de ce tirage. Je retourne à la maison (rires). Il y a toujours des choses qui se passent dans les matches entre le PSG et le Barça. Il y a beaucoup d’histoire entre les deux équipes, ils ont vécu des choses intenses, donc ça sera un match prometteur ».

