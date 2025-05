Le PSG lui déroule le tapis rouge, il n’en revient pas…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain s'est hissé jusqu'au stade de la finale de la Ligue des champions en choquant certains observateurs même à l'étranger comme Rio Ferdinand notamment, icône de Manchester United. Mais dans l'hexagone, l'accueil orchestré par le président Nasser Al-Khelaïfi a tout simplement bluffé le président du Stade Brestois, Denis Le Saint, adversaire du PSG en 1/16èmes de finale de la Ligue des champions.

Invité surprise des 1/16èmes de finale de la Ligue des champions, le Stade Brestois a tiré au sort le PSG. Mauvaise pioche pour le club breton qui, que ce soit au Roudourou ou au Parc des princes, n'a pu que s'incliner à l'aller (3-0) comme au retour (7-0). Malgré la lourde défaite sur la pelouse parisienne, Denis Le Saint avoue avoir gardé un très bon souvenir de son séjour à Paris pour cette affiche de Ligue des champions.

«La nappe était rouge et blanche, le dessert au nom du Stade Brestois»

Il se trouve que le président du PSG y soit pour beaucoup. Nasser Al-Khelaïfi a accueilli comme il se doit la délégation brestoise à Paris comme raconté par Denis Le Saint pendant la projection du film consacré au parcours des Bretons en C1. « Quand on fait le dîner à Paris avec le président Nasser (al-Khelaïfi), dans le protocole, il y a l'échange des cadeaux. Déjà, la nappe était rouge et blanche, le dessert au nom du Stade Brestois. Il avait demandé que le repas soit fait avec des produits de notre entreprise. Déjà, l'attention, j'étais un peu surpris. Après, quand on quitte l'endroit où on déjeune, il prend nos cadeaux, il nous accompagne jusqu'en bas, et il me dit : ''vous rentrez comment ?'' Bah, l'hôtel est à 300 mètres... On rentre à pied. ''Non, vous ne rentrez pas à pied'' ».

«Les très grands, ils savent faire»

Denis Le Saint n'a pas dissimulé sa surprise sur la logistique et le déplacement en van pour tout le monde même pour seulement 300 mètres de marche. « Il appelle le van, un gars descend, il prend nos cadeaux, il les met dans le coffre, et il dit : ''montez dans le van.'' On lui dit qu'on a à peine 300 mètres à faire à pied... Puis, il monte avec nous et nous dépose devant la porte. Là, je dis : la classe quand même. il n'était pas obligé. Tout ça pour dire que les très grands, ils savent faire. Et moi, maintenant, je n'ai qu'une envie, c'est de toujours bien accueillir l'équipe adverse ». a conclu le président de Brest. Force est de constater que Nasser Al-Khelaïfi a fait forte impression et inciterait le président du club breton à faire bien mieux à présent.