Le PSG le plonge... dans une dépression ?

Le Paris Saint-Germain était au firmament le 31 mai dernier grâce à son écrasante victoire en finale de Ligue des champions face à l'Inter, en enfer. C'est en effet ce qu'on peut tirer du constat dressé par Lautaro Martinez. Le buteur des Nerazzurri a évoqué une incapacité à parler pendant quelques jours après lé déroute.

Le 31 mai 2025 a une signification bien différente pour les joueurs du PSG que pour ceux des malheureux vaincus de l'Inter. Au terme d'une partition parfaite, les Parisiens ont célébré le premier sacre de leur histoire en Ligue des champions (5-0). De son côté, au même titre que le reste de l'équipe milanaise, Lautaro Martinez a vécu un cauchemar.

Lautaro Martinez est «resté cinq jours sans parler» après le PSG Invité à livrer son ressenti sur la lourde défaite concédée à l'Allianz Arena de Munich au terme de la saison dernière par L'Equipe, Lautaro Martinez avoue avoir vécu une expérience si intense qu'il en a perdu la parole. « Êtes-vous vraiment resté cinq jours sans parler après la finale ? Oui. Je voulais parler aux gens, à mes coéquipiers, mais je n'y arrivais pas. Rien ne sortait. J'étais bloqué ».