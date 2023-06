Le PSG lance un bras de fer à 60M€, la réponse est cash

Pierrick Levallet

Le PSG prépare du lourd pour son mercato de cet été. Le club de la capitale aurait prévu d'étoffer l'effectif de Christophe Galtier en vue de la saison prochaine. Luis Campos aurait notamment plusieurs noms sur sa liste, dont celui de Manuel Ugarte. Toutefois, l'Uruguayen aurait une préférence pour une autre destination pour le moment.

Lors du prochain mercato estival, le PSG a prévu du lourd. Le club de la capitale entend se renforcer massivement afin d’éviter un nouveau fiasco en Ligue des champions la saison prochaine. Dans cette optique, Luis Campos compterait recruter dans tous les secteurs. Au milieu de terrain, Bernardo Silva serait attendu. Mais la direction parisienne aurait d’autres noms en tête.

Transfert à 60M€ au PSG, c’est le choc https://t.co/znYrzDhxUD pic.twitter.com/sEtvrYzX0E — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

Le PSG n'a pas oublié Ugarte

En effet, le PSG penserait également à Manuel Ugarte. Le10Sport.com vous avait révélé l’été dernier que Luis Campos en pinçait pour lui. Le conseiller football parisien ne l’aurait pas oublié, et serait prêt à lever la clause libératoire de 60M€ pour le recruter. Cependant, Chelsea voudrait aussi mettre la main sur le crack du Sporting CP.

Avantage à la Premier League dans le dossier