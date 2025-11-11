Le PSG lâche 100M€ : C’est la panique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a déboursé pas moins de 100M€ hors bonus pour faire venir Lucas Chevalier (40M€) et Illia Zabarnyi (63M€) lors du dernier mercato estival, mais les deux recrues peinent encore à donner satisfaction à l’image de leur match raté face à l’OL dimanche soir. Et Daniel Riolo commence sérieusement à s’inquiéter au sujet des deux recrues du PSG.

Et si le PSG avait fait une erreur de casting avec Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi cet été ? Les deux hommes ont, au total, coûté aux alentours de 100M€ aux dirigeants parisiens lors du dernier mercato, mais ils peinent toujours autant à trouver leur rythme de croisière sous le maillot du PSG. Et la courte victoire sur la pelouse de l’OL dimanche soir (3-2) n’a rien de franchement rassurante pour Chevalier et Zabarnyi.

« C’est clairement un problème » Au micro de l’After Foot, sur RMC Sport, Daniel Riolo a d’abord tiré la sonnette d’alarme au sujet du défenseur central ukrainien : « Zabarnyi, là, ça m'a l'air d'être clairement un problème. Je vois que là il y a un souci. Il n'est pas du tout adapté. (...) Zabarnyi, j'essaie de le sauver, mais c'est très très très compliqué. Zabarnyi serait meilleur s'il jouait avec Marquinhos », constate Riolo, avant d’enchaîner sur Lucas Chevalier et sa prestation ratée avec le PSG.