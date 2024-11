Le PSG humilié par Luis Enrique, un mauvais souvenir ravivé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG n’a pas laissé d’espoir à Angers en menant rapidement au score samedi soir. Il n’a fallu que 45 minutes au club de la capitale pour faire la différence grâce aux doublés de Lee Kang-in et Bradley Barcola, mais le SCO s’est réveillé dans les dernières secondes avec deux buts dans le temps additionnel de la seconde période. De quoi rappeler un très mauvais souvenir aux Parisiens…

Le PSG connaît deux saisons en une. En Ligue des champions, la bande à Luis Enrique peine à se montrer convaincante avec quatre points au compteur en trois matches, et une 25e place au classement général synonyme d’élimination pour le moment, la faute à un manque de réalisme offensif. En Ligue 1 en revanche, le club de la capitale se montre en grande réussite avec déjà six points d’avance sur son dauphin monégasque. Samedi, le PSG n’a pas tremblé sur la pelouse du Angers (2-4).

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Du jamais vu… depuis la remontada

Pourtant, la formation parisienne est encore passée à côté du clean-sheet en encaissant deux buts dans le temps additionnel. Du jamais vu pour le PSG en Ligue 1, mais pas en Europe. Comme le souligne Opta Jean, c’est la deuxième de son histoire que le club de la capitale encaisse deux buts dans le temps additionnel de la seconde période après le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le FC Barcelone en mars 2017, la fameuse remontada (1-6). Luis Enrique était alors sur le banc catalan.

Luis Enrique satisfait

Malgré cette fin contrastée, l’Espagnol à la tête du PSG depuis l’été 2023 se montrait satisfait de la prestation de ses hommes à Angers. « Notre équipe a réalisé un match très complet aujourd’hui. Honnêtement, et ça fait longtemps que je le pense, l'équipe joue de la manière dont nous le souhaitons, peu importe que les joueurs soient des titulaires habituels ou non. L'attitude et le comportement en tant qu'équipe ne font aucun doute. Aujourd'hui contre un adversaire difficile, cela a semblé facile, mais rien n'est moins vrai. Ce soir, curieusement, nous avons été très efficaces. Je suis sûr que ce blocage que nous voyons tous en Ligue des champions finira tôt ou tard par disparaître. Le match d'aujourd'hui est un bon point de départ pour regagner confiance et s'améliorer dans ce domaine », confiait-il en conférence de presse, rapporté par CulturePSG.