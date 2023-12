Le PSG fait une grande annonce avant le choc !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG jouera un match capital pour son avenir en Ligue des Champions mercredi soir sur la pelouse du Borussia Dortmund, avec une victoire impérative s'il souhaite terminer en tête de son groupe. Luis Campos, le conseiller sportif du club francilien, affiche une confiance totale avant ce choc redoutable.

L'équation est claire : le PSG devra impérativement s'imposer sur le terrain du Borussia Dortmund mercredi soir en Ligue des Champions pour continuer son aventure dans la compétition et terminer en tête de son groupe. Un choc qui est déjà dans toutes les têtes au sein du club de la capitale, et Randal Kolo Muani a clairement annoncé la couleur samedi soir en zone mixte après la victoire du PSG en Ligue 1 face au FC Nantes (2-1).

«C’est extraordinaire»… Le FC Nantes hallucine face au PSG https://t.co/KKgVCYojle pic.twitter.com/Zme2TvKnaf — le10sport (@le10sport) December 10, 2023

« C’est notre vie qui est en jeu »

« On sait tous que c’est une finale à jouer. On ne va pas se mentir, c’est notre vie qui est en jeu, on va dire (…) C'est un grand match, un défi qu'on doit relever, une finale qui nous attend, je pense qu'on en a tous conscience. C'est un match qu'on doit jouer avec envie. Je pense qu'on a les capacités pour aller chercher ce match-là », indique le buteur du PSG.

« Je pense que l’on va passer »