Le PSG est menacé, il confirme !

Après un mercato estival assez agité avec de nombreux changements apportés à l’effectif, l’OM réalise un début de saison convaincant. Le club phocéen semble d’ailleurs avoir des rêves de titre si l’on en croit son latéral droit Amir Murillo. Et le PSG semble donc bel et bien menacé en Ligue 1…

L’OM est-il vraiment un candidat crédible pour le titre en Ligue 1 cette saison avec le PSG ? La question se pose déjà, puisque l’équipe de Roberto De Zerbi est co-leader du championnat avec le club de la capitale après cinq journées de championnat, et le jeu prôné par le coach italien de l’OM emballe déjà les observateurs. Interrogé en conférence de presse vendredi, le latéral droit panaméen de l’OM, Amir Murillo, affiche d’ailleurs ses ambitions XXL pour le titre.

« C’est excitant »

« Bien sûr, c'est excitant de parler de lutter pour le titre, mais ça ne fait que commencer et on verra où on en est à la fin de la saison. Je pense que c'est grâce au travail, on a une très bonne alchimie avec les nouveaux joueurs, nos attaquants marquent et nos défenseurs travaillent bien. C'est ce qui explique notre début de saison à l'extérieur », indique Murillo, qui espère donc pouvoir faire de l’ombre au PSG dans les mois à venir si l’OM poursuit sur sa lancée.

« Ça fait beaucoup de bien »

L‘OM reste d’ailleurs sur un gros succès obtenu dimanche dernier sur la pelouse de l’OL (3-2) au terme d’un scénario spectaculaire, et Murillo est revenu sur ce choc : « Ce match nous a fait beaucoup de bien, c'est tout ce qu'il nous a manqué la saison dernière. Je suis content de ce que je fais avec l'équipe, le coach me fait confiance, c'est positif pour moi. Les trois postes où je joue, j'y ai joué toute ma carrière », indique le joueur de l’OM.