Le PSG enfin vengé, il savoure pour la vie !

Thomas Bourseau

Grâce à son succès à Montjuic mardi dernier en quart de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone (4-1), le PSG a pris sa revanche sur le Barça après la remontada subie en 2017 au Camp Nou. Présent pendant les deux matchs, Marquinhos s’est enflammé à Canal+ et fait de cette victoire son plus beau souvenir au PSG.

Le Paris Saint-Germain est plus que jamais en lice pour écrire l’histoire et vivre une saison légendaire. Comme Manchester City lors de l’exercice précédent, le PSG pourrait signer un triplé : championnat, coupe nationale ainsi que Ligue des champions. À l’instar du City de Pep Guardiola, le Paris Saint-Germain soulèverait la première C1 de son histoire en cas de qualification face au Borussia Dortmund pendant les demi-finales ainsi qu’une victoire à Wembley le 1er juin prochain.

«On est allés chercher une victoire là-bas contre une équipe légendaire»

La semaine dernière, sur la pelouse de Montjuic face au FC Barcelone, le PSG est devenu le premier club français à se qualifier pour le tour suivant en Ligue des champions après s’être incliné à domicile pendant le match aller (2-3 et 4-1). Capitaine du PSG et présent lors de la douloureuse remontada du 8 mars 2017 pour bon nombre de supporters du PSG, Marquinhos a affirmé à Canal+ que ce match était tout bonnement son plus beau souvenir en onze années au PSG. « J’ai vécu une de mes meilleures émotions lorsqu’on a remonté une défaite à la maison et qu’on est allés chercher une victoire là-bas contre une équipe légendaire dans le foot (ndlr Barcelone cette année) ».

PSG : Luis Enrique met un club en grand danger https://t.co/sABIRPsAOB pic.twitter.com/yeFvPQhDwP — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

«Ce match restera toujours gravé dans ma mémoire»