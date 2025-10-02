Le PSG écrase l'OM à la télévision !

Au lendemain de la victoire de l'OM contre l'Ajax Amsterdam (4-0), le PSG a enchaîné en allant s'imposer sur la pelouse du FC Barcelone (2-1). Une magnifique victoire qui a d'ailleurs été suivie en grand nombre par les téléspectateurs sur Canal+. Une audience d'ailleurs largement supérieure à celle de l'OM mardi soir.
Ce n'était pas gagné compte tenu des affiches, mais le football français a vécu une magnifique semaine en Ligue des champions. Et pour cause, mardi soir l'OM a surclassé l'Ajax Amsterdam (4-0) tandis que le lendemain, le PSG est allé gagner à Barcelone (2-1) et l'AS Monaco a obtenu le nul contre Manchester City (2-2). Trois excellents résultats.
1,88 million de téléspectateurs devant le PSG
Et les téléspectateurs ont répondu présents. Surtout pour Barcelone-PSG. Selon Médiamétrie, ce choc a réuni 1,88 million de téléspectateurs sur Canal+ ce qui représente 10,8% de parts d'audience. Sans surprise, c'est mieux que la première journée contre l'Atalanta qui avait attiré 1,58 million de personnes (8,9% de PdA).
C'est beaucoup plus que l'OM
C'est beaucoup mieux que l'OM qui a réuni 1,166 million de téléspectateurs mardi soir lors de sa magnifique victoire contre l'Ajax Amsterdam (7 % de part d'audience). Cependant, le club phocéen garde le record de la saison en Ligue des champions puisque 2,01 millions de téléspectateurs étaient présents sur Canal+ pour assister au choc contre le Real Madrid, ce qui représente 11,7% de parts d'audience.