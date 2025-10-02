Le PSG écrase l'OM à la télévision !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au lendemain de la victoire de l'OM contre l'Ajax Amsterdam (4-0), le PSG a enchaîné en allant s'imposer sur la pelouse du FC Barcelone (2-1). Une magnifique victoire qui a d'ailleurs été suivie en grand nombre par les téléspectateurs sur Canal+. Une audience d'ailleurs largement supérieure à celle de l'OM mardi soir.

Ce n'était pas gagné compte tenu des affiches, mais le football français a vécu une magnifique semaine en Ligue des champions. Et pour cause, mardi soir l'OM a surclassé l'Ajax Amsterdam (4-0) tandis que le lendemain, le PSG est allé gagner à Barcelone (2-1) et l'AS Monaco a obtenu le nul contre Manchester City (2-2). Trois excellents résultats.

1,88 million de téléspectateurs devant le PSG Et les téléspectateurs ont répondu présents. Surtout pour Barcelone-PSG. Selon Médiamétrie, ce choc a réuni 1,88 million de téléspectateurs sur Canal+ ce qui représente 10,8% de parts d'audience. Sans surprise, c'est mieux que la première journée contre l'Atalanta qui avait attiré 1,58 million de personnes (8,9% de PdA).