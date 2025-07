Le PSG au cœur d’une polémique sexiste !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que TF1 devait initialement retransmettre le match de l’équipe de France féminine contre les Pays-Bays à l’Euro, la qualification du PSG en finale de la Coupe du monde des clubs a incité la direction de la Une à revoir ses plans. Ainsi, le troisième match de poule des Bleues a d’abord été rétrogradé sur TMC, avant d’être annoncé sur France 2. Une « logique sexiste » aux yeux d'Emmanuelle Dancourt, journaliste.

« Au-delà de la logique financière, cette logique est sexiste également »

En cédant les droits du match, TF1 s’évite ainsi une polémique, mais la décision de rétrograder les Bleues pour le PSG fait quand même parler. Journaliste et chroniqueuse dans l’émission Estelle Midi sur RMC, Emmanuelle Dancourt pointe du doigt une logique « sexiste ». « C'est logique et c'est scandaleux à la fois. C'est logique car on est sur une chaîne privée, c’est TF1, les audiences vont primer. Qui dit plus d’audience, dit pages de pubs vendues plus chères, dit plus d’argent qui rentre. On nous explique que les Bleues ne font pas le poids face à ça, que les enjeux ne sont pas les mêmes non plus, et pour autant c’est scandaleux car au-delà de la logique financière, qui est donc une logique de télévision, d’audience, cette logique est sexiste également », dénonce la présidente de l’association MeTooMedia.