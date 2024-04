Le PSG annonce une soirée historique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Battu par le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG n’a pas pour autant baissé les armes et semble déjà préparer du lourd pour le match retour. Lucas Hernandez et Nuno Mendes évoquent déjà la possibilité d’une remontada historique pour le PSG mardi soir en Catalogne.

Le PSG doit-il déjà tirer un trait sur la Ligue des Champions cette saison ? L’équipe de Luis Enrique s’est inclinée mercredi dernier en quart de finale aller sur la pelouse contre le FC Barcelone (2-3), et les statistiques parlent pour elles-mêmes : le club de la capitale n’est jamais parvenu à inverser la tendance en C1 après avoir perdu la première manche à domicile. Mais le PSG semble préparer un exploit historique…

« On a l’équipe pour renverser la situation »

Au micro de PSG TV , Lucas Hernandez a affiché ses ambitions XXL pour le match retour à Barcelone : « Il ne nous reste plus qu’à aller à Barcelone pour renverser la situation. Ce sont des matches, des quarts de finale de Ligue des champions, où ça se joue sur des petits détails. Et aujourd’hui, ils ont été de l’autre côté. Ils ont bien exploité leurs coups. Maintenant, c’est à nous de renverser cette situation et d’aller à Barcelone pour se qualifier. On a l’équipe pour renverser cette situation », indique le défenseur du PSG, qui croit donc dur comme fer à une remontada..

Nuno Mendes annonce aussi une remontada